رئيس الجمارك يتفقد منفذ السالمي الحدودي ويهنئ الكوادر الجمركية بعيد الفطر السعيد

قام رئيس الإدارة العامة للجمارك يوسف النويف ونائبه لشؤون البحث والتحري والمنافذ الجمركية صالح العمر بجولة تفقدية اليوم الجمعة لمنفذ السالمي الحدودي للاطلاع على مستوى الجاهزية ومتابعة الاجراءات الجمركية خلال فترة عطلة عيد الفطر السعيد.

وذكرت (الجمارك) في بيان صحفي أن الزيارة تأتي انطلاقا من الحرص على المتابعة الميدانية في المنافذ الجمركية واستكمالا لجولته التفقدية اليوم حيث اطلع خلالها على الإجراءات الجمركية وحركة المسافرين والبضائع والمسار السريع الخاص لمركبات الشحن.

وأكد النويف حسب البيان أهمية تسهيل الإجراءات وتسريعها بما يضمن انسيابية الحركة والالتزام بتطبيق الأنظمة الامنية والتعليمات الجمركية.

والتقى خلال الزيارة المفتشين والمفتشات والكوادر الجمركية العاملة في منفذ السالمي وشكرهم على تفانيهم في أداء عملهم في الأوقات التي تتطلب مضاعفة الجهود معربا لهم عن تهانيه وتبريكاته بعيد الفطر السعيد.

كما ثمن ما يقدمونه من عطاء مستمر داعيا الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان.

وكان النويف قد تفقد في وقت سابق اليوم منفذ العبدلي للاطلاع على آليات إنهاء الإجراءات الجمركية وحركة دخول وخروج المسافرين والبضائع ومستوى الجاهزية خلال عطلة عيد الفطر السعيد.