الكويت تشيد بكفاءة الأجهزة الأمنية الإماراتية في تفكيك شبكة إرهابية على صلة بإيران وتنظيم حزب الله الإرهابي

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إشادة دولة الكويت بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في رصد وتفكيك شبكة إرهابية ذات صلة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنظيم حزب الله الإرهابي والقبض على المتورطين فيها والتي كانت تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في الإمارات.

وجددت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة رفض دولة الكويت القاطع لكل أشكال الإرهاب وإدانتها لمرتكبيه وداعميه مؤكدة التضامن الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وصون سيادتها.