الكويت تشيد بكفاءة الأجهزة الأمنية الإماراتية في تفكيك شبكة إرهابية على صلة بإيران وتنظيم حزب الله الإرهابي

وزارة الخارجية
الكويت
أعربت وزارة الخارجية عن إشادة دولة الكويت بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في رصد وتفكيك شبكة إرهابية ذات صلة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنظيم حزب الله الإرهابي والقبض على المتورطين فيها والتي كانت تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في الإمارات.

وجددت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة رفض دولة الكويت القاطع لكل أشكال الإرهاب وإدانتها لمرتكبيه وداعميه مؤكدة التضامن الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وصون سيادتها.

اقرأ ايضا

الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في جزر القمر
الهيئة العامة للبيئة ترصد نفوق عدد من أسماك (الجم) على شواطئ الصليبيخات
مجلس الوزراء: إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند نظرا للأوضاع الصحية