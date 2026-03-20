رئيس الجمارك: تسخير الإمكانات لتسهيل الإجراءات والالتزام بالأنظمة والتعليمات الجمركية

رئيس الإدارة العامة للجمارك يوسف النويف لدى تفقده منفذ العبدلي

أكد رئيس الإدارة العامة للجمارك يوسف النويف اليوم الجمعة أهمية تسخير كل الإمكانات لتسهيل الإجراءات وتسريعها بما يضمن انسيابية الحركة مع الالتزام التام بتطبيق الأنظمة والتعليمات الجمركية.

جاء ذلك وفق بيان صحفي لـ(الجمارك) عقب زيارة تفقدية قام بها النويف برفقة نائب رئيس (الجمارك) لشؤون البحث والتحري والمنافذ الجمركية صالح العمر إلى منفذ العبدلي للاطلاع على آليات إنهاء الإجراءات الجمركية وحركة دخول وخروج المسافرين والبضائع ومستوى الجاهزية خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

وقال النويف إن مثل هذه الزيارات الميدانية تأتي ضمن نهج الإدارة في دعم الكوادر الجمركية والوقوف على احتياجاتهم بما يسهم في تطوير الأداء وتعزيز كفاءة العمل في مختلف المنافذ الجمركية.

ونقل خلال الزيارة تهانيه إلى جميع منتسبي (الجمارك) بمناسبة عيد الفطر السعيد مثمنا ما يقدمونه من عطاء مستمر داعيا الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار.