وكيل وزارة الداخلية يقوم بجولة تفقدية بقطاعات الوزارة أول أيام عيد الفطر السعيد

قام وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب بجولة ميدانية تفقدية في أول أيام عيد الفطر السعيد اليوم الجمعة شملت غرفة عمليات الأمن العام والإدارة العامة لشرطة النجدة والإدارة العامة للدفاع المدني إضافة إلى غرفة اتخاذ القرار للاطلاع على مستوى جاهزية رجال الأمن وانتشارهم في مختلف أنحاء البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن اللواء الوهيب نقل تحيات وتهاني القيادة السياسية في البلاد بهذه المناسبة المباركة مشيدا بيقظة رجال الأمن وجهودهم المتواصلة في حفظ الأمن والنظام وما يبذلونه من عطاء يعكس روح المسؤولية والانضباط والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة مختلف التحديات بكفاءة واقتدار.

وأكد اللواء الوهيب خلال الجولة أهمية الاستمرار في بذل أقصى درجات الجاهزية وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات الأمنية بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين مشددا على ضرورة حسن التعامل وسرعة الاستجابة وتقديم أفضل الخدمات الأمنية.

وأعرب عن تقديره لما يبذله رجال الأمن من جهود مخلصة وتضحيات مستمرة تجسد معاني الولاء والانتماء للوطن داعيا الجميع إلى مواصلة العمل بنفس الروح العالية بما يعزز الأمن والاستقرار ويحقق الطمأنينة في المجتمع.