وزيرة الشؤون تتفقد دار الإيواء في منطقة الصباحية للاطمئنان على سلامة النزلاء والموظفين

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة تتفقد دار الإيواء

تفقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة دار الإيواء في منطقة الصباحية للاطمئنان على سلامة النزلاء والموظفين في ضوء حادث الحريق الذي شهدته وحدة تشغيل بمصفاة ميناء الأحمدي في وقت سابق اليوم الخميس جراء الاعتداءات الإيرانية السافرة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الشؤون اطلعت الوزير الحويلة خلال الزيارة على مستوى جاهزية المرافق والخدمات المقدمة داخل الدار كما تأكدت من سلامة النزلاء والعاملين حيث أظهرت المتابعة الميدانية استقرار الأوضاع داخل الدار وعدم رصد أي آثار أو تداعيات للحادث.

ووفق البيان راجعت الحويلة مع المسؤولين خطط الطوارئ والإجراءات الاحترازية المعتمدة واطلعت على آليات الاستجابة السريعة والتعامل مع الحالات الطارئة مؤكدة أهمية الجاهزية الكاملة ورفع مستوى التنسيق لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية في مختلف الظروف.

وأشادت بجهود الكوادر العاملة في الدار وبالتزامهم وحرصهم على أداء مهامهم الإنسانية على الوجه الأكمل مؤكدة أن سلامة النزلاء “أولوية قصوى”.

ووجهت الحويلة بضرورة توفير الأجواء المناسبة للنزلاء مع قرب حلول عيد الفطر بما يسهم في إدخال البهجة والطمأنينة إلى نفوسهم سائلة الله تعالى أن يحفظ دولة الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية في وقت سابق اليوم إخماد الحريقين اللذين اندلعا في وحدتي تشغيل بمصفاتي ميناءي الأحمدي وعبدالله بعد تعرض المصفاتين للاعتداء بطائرات مسيرة صباح اليوم الخميس.

وطمأنت المؤسسة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الجميع بأن هذه الاعتداءات لم تسفر عن وقوع أي إصابات بشرية وأن التعامل معها تم بمهنية ووفق أعلى معايير السلامة المعتمدة.