البترول الوطنية: الوضع البيئي في الحدود الآمنة ولا يوجد أي خطر مباشر على المناطق السكنية أو الصحة العامة

الناطق باسم شركة البترول الوطنية الكويتية غانم العتيبي

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الخميس إن نتائج رصد حالة جودة الهواء التي تمت بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة في المناطق القريبة من مصفاة ميناء عبدالله وميناء الأحمدي أظهرت أن “الوضع البيئي في الحدود الآمنة ولا يوجد أي خطر مباشر على المناطق السكنية أو الصحة العامة”.

وأكد الناطق باسم شركة البترول الوطنية الكويتية غانم العتيبي خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني السافر على دولة الكويت “عدم تسجيل أي قراءات تتجاوز المعايير الوطنية أو الاشتراطات الصحية”.

وأشار العتيبي إلى أن مصفاة ميناء عبدالله وميناء الأحمدي التابعتان لشركة البترول الوطنية الكويتية تعرضتا صباح اليوم لاستهداف بطائرات مسيرة مما أسفر عن اندلاع حريق في بعض الوحدات و”لله الحمد لم يتسبب الهجوم بأي إصابات بشرية واقتصرت الأضرار على بعض الجوانب المادية”.

وأوضح أن فرق الإطفاء التابعة لقوة الإطفاء العام باشرت فورا بالتعاون مع فرق الإطفاء في المصافي أعمالها لإخماد الحريق والسيطرة عليه في زمن قياسي مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لتأمين سلامة العاملين وذلك فق أعلى معايير السلامة العالمية.

وأكد حرص شركة البترول الوطنية الكويتية على التعاون الكامل مع الهيئة العامة للبيئة والشركات النفطية الزميلة لضمان الجاهزية التامة للتعامل مع أي مستجدات وفق المعايير المعتمدة سائلا الله عز وجل أن يحفظ البلاد من كل مكروه وأن يديم على الجميع نعمة الأمن والأمان والاستقرار.