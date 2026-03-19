سمو أمير البلاد يتلقى رسائل تهنئة من كبار الشيوخ بمناسبة عيد الفطر

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسائل تهنئة من سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ومعالي الشيخ حمد جابر العلي الصباح وزير شؤون الديوان الأميري أعربوا فيها عن خالص التهنئة لسموه حفظه الله بمناسبة عيد الفطر المبارك داعين الله تعالى أن يعيده على الوطن العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة وتمام العافية ويحفظه قائدا لمسيرة الخير في الوطن الغالي.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسائل شكر جوابية ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر ومن صادق الدعاء بهذه المناسبة العطرة سائلا سموه المولى تعالى أن يتقبل من المسلمين في كافة بقاع العالم الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يوفق أبناء الوطن المخلصين لخدمته وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية التي ترتقي بمساره الحضاري نحو آفاق التقدم والازدهار ويحفظ الوطن الغالي من كل مكروه وسوء ويديم عليه الأمن والأمان والاستقرار وأن يمتع الجميع بوافر الصحة والعافية.