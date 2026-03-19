سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من سمو ولي العهد بمناسبة عيد الفطر المبارك

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بمناسبة عيد الفطر المبارك.. فيما يلي نصها: “سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير البلاد المفدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

وبعد….

يسرني مع احتفال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بحلول عيد الفطر المبارك بعد أن من الله تعالى علينا بصيام شهر رمضان وقيامه وأتم علينا نعمه بإتمامه وأعاننا فيه على الطاعات أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات.

وأسأل الله العلي القدير – ما تعاقبت الشهور وحلت الأعياد – أن يحفظ سموكم بعين رعايته وكريم عنايته وأن يديم عليكم موفور الصحة وتمام العافية وأن يوفق سموكم حفظكم الله ورعاكم على طريق الخير والرشاد والفلاح والسداد ليتحقق بفضل الله علينا ثم توجيهات سموكم الحكيمة ورؤيتكم السديدة كل ما تتطلعون إليه لكويتنا الغالية من رفعة وعزة وعلو شأن ولشعبها الكريم من طيب عيش ورفاه واطمئنان.

وإذ تهل علينا نفحات عيد الفطر المبارك فإنني أتضرع إلى الله (عز وجل) أن يمن على وطننا العزيز وشعبه المخلص الكريم بمزيد من أفضاله وآلائه ويديم عليه الأمن والأمان والرخاء وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على أمتينا الإسلامية والعربية وهما تنعمان بالخير والسلام والوئام.

والله يحفظكم ويرعاكم ويديمكم فخرا وذخرا.

وكل عام وسموكم بخير….

صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد”.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة شكر جوابية إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله هذا نصها: “سمو ولي العهد الأخ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…

وبعد،،، يسعدنا وقد تسلمنا ببالغ الشكر رسالة سموكم المتضمنة تهنئتكم لنا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن نعرب لكم عن عميق تقديرنا لما عبرتم عنه من فيض المشاعر الودية وصادق الدعوات المخلصة ضارعين إلى الله تعالى أن يعيده عليكم وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والعافية وعلى كويتنا الحبيبة وشعبها الكريم بوافر الخير واليمن والبركات وعلى أمتينا الإسلامية والعربية وقد عم الأمن والسلام في جميع أرجائهما.

وإذ نودع شهر رمضان المبارك بأوقاته الطيبة ونفحاته العطرة وقد هل علينا عيد الفطر المبارك فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى على تعاقب الشهور والأيام سائلين إياه في علاه أن يتقبل من كافة المسلمين الصيام والقيام وصالح الأعمال ويوفقكم لتواصلوا بجهودكم الطيبة ومساعيكم الدؤوبة العمل يدا بيد مع أبناء الوطن المخلصين والمضي قدما بعزيمة ثابتة وخطى واثقة لتحقيق المزيد من الإنجازات والغايات والطموحات لتسمو كويتنا الغالية برايتها العالية وتزهو بالمجد والرفعة والتقدم والرخاء.

بارك الله فيكم ووفقكم وكل عام وسموكم بخير،، مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت”.