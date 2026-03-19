سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا ظهر اليوم من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة عيد الفطر السعيد سائلا المولى جل وعلا أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على البلدين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه رعاه الله دوام الصحة والعافية.

كما اطمأن الجانبان خلال الإتصال على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وذلك بعد الهجمات الإيرانية السافرة التي استهدفت الأراضي الكويتية والسعودية مجددين في الوقت ذاته إستنكارهما وإدانتهما الشديدين لهذا التعدي الآثم والذي يعد انتهاكا صارخا لسيادة الدولتين وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومؤكدين على تسخير كافة طاقاتهما وامكانياتهما لحفظ أمن المنطقة واستقرارها وعلى ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية.

وقد شكره سموه حفظه الله على هذه البادرة الطيبة التي تجسد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة السعيدة ومتمنيا له موفور الصحة وتمام العافية وللمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق الأمن والأمان والتقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لأخية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.