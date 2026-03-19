هيئة الغذاء: ضبط مطعم ومسمكة مخالفين وإتلاف أغذية مغشوشة في حملة تفتيش لفريق الطوارئ المشترك

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية اليوم الخميس ضبط مطعم ومسمكة مخالفين وإتلاف أغذية مغشوشة وذلك في حملة تفتيش نفذها فريق الطوارئ المشترك من الهيئة ووزارتي (التجارة والصناعة) و(الداخلية).

وقالت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الفريق المشترك نفذ حملة في محافظة العاصمة أسفرت عن ضبط المطعم المذكور يقوم بتداول أغذية مغشوشة ولحوم مجهولةالمصدر بوزن 127 كيلوغراما حيث تم إتلافها وإغلاق المنشأة المخالفة.

وأضافت أن الفريق المشترك تمكن من ضبط مسمكة تقوم بعرض أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكدت الهيئة استمرار جهودها الرقابية لحماية صحة المستهلكين داعية الجميع إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة.