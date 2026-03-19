فرق قوة الإطفاء العام تتعامل حاليا مع حريقين في وحدتي تشغيل بمصفاتي ميناءي الأحمدي وعبدالله

قوة الإطفاء العام
الكويت
أعلنت قوة الإطفاء العام أن 6 فرق تابعة لها تتعامل حاليا مع الحريقين اللذين اندلعا في إحدى وحدات التشغيل بمصفاة ميناء الأحمدي ووحدة أخرى أيضا في مصفاة ميناء عبدالله إثر تعرضهما لاستهداف بطائرتين مسيرتين صباح اليوم الخميس.

وكانت مؤسسة البترول الكويتية أعلنت صباح اليوم وقوع حريق محدود في إحدى الوحدات التشغيلية في مصفاة ميناء عبدالله التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية اثر تعرضها إلى اعتداء بطائرة مسيرة حيث تمت على الفور مباشرة أعمال التعامل مع الحريق وفق أعلى معايير الأمن والسلامة المعتمدة.

كما أفادت المؤسسة في وقت سابق اليوم أيضا بتعرض إحدى الوحدات التشغيلية في مصفاة ميناءالأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية إلى اعتداء بطائرة مسيرة ماأدى إلى اندلاع حريق محدود فيها دون وقوع إصابات بشرية.

