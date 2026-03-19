مؤسسة البترول: حريق محدود في إحدى الوحدات التشغيلية بمصفاة ميناء الأحمدي اثر اعتداء بطائرة مسيرة.. ولا إصابات

مصفاة ميناء الأحمدي

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أن إحدى الوحدات التشغيلية في مصفاة ميناءالأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية تعرضت صباح اليوم الخميس إلى اعتداء بطائرة مسيرة ماأدى إلى اندلاع حريق محدود في تلك الوحدة.

وأكدت المؤسسة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذا الاعتداء لم يسفر ولله الحمد عن أي إصابات بشرية مضيفة أن فرق الطوارئ والاستجابة الفورية باشرت أعمالها فور وقوع الحادث حيث تم التعامل مع الحريق وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العاملين وتأمين الموقع.

وأوضحت مؤسسة البترول الكويتية أن الجهات المعنية تتابع الموقف بشكل مستمر وسيتم الإعلان عن أي مستجدات عبر القنوات الرسمية المعتمدة.