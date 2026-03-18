×
×

التواصل الحكومي: إطلاق تجريبي لنظام التنبيه عن طريق الهاتف

مركز التواصل الحكومي
الكويت
أعلن مركز التواصل الحكومي اليوم الاربعاء عن إطلاق تجريبي لنظام التنبيه عن طريق الهاتف يعمل للتحذير من اقتراب أو وقوع خطر.

وقال المركز في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (اكس) إن نظام التنبيه سيصل إلى أنظمة أندرويد وهواوي مبينا أنه يتم دعم أجهزة شركة أبل في مرحلة لاحقة.

وأضاف أن النظام يعمل على ثلاثة مستويات الأول منها الأعلى للطوارئ مع نغمة تحذيرية فيما تكون الثانية رسالة تحذيرية بنغمة (اس ام اس) مبينا أن المستوى الثالث رسالة صامتة.

وأشار المركز إلى أن التحكم متاح في جميع الإعدادات وإيقافها حسب الرغبة.

