الداخلية: احباط مخطط لعملية إرهابية تستهدف منشآت حيوية في الدولة

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة تمكن من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف (منشآت حيوية) في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة حيث تم ضبط 10 مواطنين من جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة (حزب الله) الإرهابي المحظور قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة بما يشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب خلال الإيجاز الإعلامي لمركز التواصل الحكومي بشأن الأوضاع الراهنة في البلاد اليوم الأربعاء إن ذلك جاء “بضربة استباقية أخرى تتجسد بضرب الخلايا النائمة التي تسعى للإخلال بأمن البلاد”.

وذكر العميد بوصليب أن التحقيقات بينت أن عناصر الخلية تلقوا تدريبات خارجية في معسكرات تابعة لمنظمة (حزب الله) الإرهابي شملت استخدام الأسلحة والتعامل مع طائرات “الدرون” في إطار الإعداد لتنفيذ تلك العمليات التخريبية التي تستهدف النيل من سيادة الدولة وزعزعة استقرارها وبث الخوف والرعب في المجتمع وقد أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية حيال ذلك.

وأضاف أن وزارة الداخلية تشدد على أنها “ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يثبت تورطه في المساس بأمن وطننا أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية وأنها لن تتردد في توجيه ضربات موجعة لأي تهديد وأن أمن دولة الكويت وسيادتها مصونة ورجال الأمن ماضون في تعقب وكشف كل من يقف خلف هذه المخططات الإرهابية واتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية دون تهاون أو استثناء”.