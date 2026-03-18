دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة استهداف إيران لمدينة رأس لفان الصناعية في قطر

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاستهداف الإيراني الذي تعرضت له منشأة في مدينة رأس لفان الصناعية بدولة قطر الشقيقة والذي تسبب في وقوع أضرار جسيمة في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وتهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها وخرق واضح لقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وأكدت (الخارجية) في بيان لها اليوم الأربعاء رفض دولة الكويت القاطع لما تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أعمال عدائية تسببت في زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر وهو الأمر الذي يقوض أمن واستقرار المنطقة مشددة على ضرورة الامتناع عن استهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة لما تشكله من تهديد واضح ضد الدول وسلامة شعوبها.

وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة قطر الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة منشآتها.