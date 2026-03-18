الأمين العام للتعاون الخليجي يدين الاستهداف الإيراني لمدينة رأس لفان الصناعية في قطر

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأربعاء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاستهداف الإيراني السافر لمدينة رأس لفان الصناعية بدولة قطر.

وقال البديوي في بيان إن هذا الاعتداء الخطير يمثل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية ويعد تصعيدا مرفوضا يعكس النهج الإيراني العدواني الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة ويقوض السلم الإقليمي.

وشدد على أن استهداف منشآت نفطية وبنى تحتية يعد سلوكا مرفوضا ومدانا بكل المقاييس ويهدف إلى زعزعة أمن دول مجلس التعاون وتقويض استقرار أسواق الطاقة العالمية ويشكل خطرا مباشرا على أمن الإمدادات الإقليمية والعالمية.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة ووضع حد فوري للتصرفات الغير مسؤولة التي تقوض الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وجدد البديوي تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة قطر ووقوفه صفا واحدا معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها والحفاظ على سلامة منشآتها الحيوية.