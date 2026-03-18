وزارة التجارة: تحرير 9 محاضر ضبط لمخالفات متنوعة في محافظة العاصمة

نفذت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء جولة تفتيشية ميدانية موسعة في محافظة العاصمة أسفرت عن تحرير تسعة محاضر ضبط لمخالفات متنوعة بالإضافة إلى إصدار إشعاري مخالفة تتعلق بتراخيص الأنشطة.

وأوضحت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الجولة التفتيشية التي نفذتها فرق الطوارئ بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية والهيئة العامة للغذاء والتغذية شملت عددا من المحال التجارية بمختلف أنشطتها ومنها مطاعم ومحال ألعاب الأطفال.

وبينت الوزارة أن هذه الجولة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة وضمان الالتزام باللوائح والاشتراطات المعمول بها.

وأكدت أن هذه الحملات تأتي كذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بما يحقق حماية وضمان حقوق المستهلكين ورفع مستوى الامتثال للقوانين المنظمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.