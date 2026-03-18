الرؤية الشرعية: غدا الخميس هو المتمم لشهر رمضان.. والجمعة أول أيام عيد الفطر

رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس هيئة الرؤية الشرعية الكويتية المستشار د. عادل بورسلي

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة وعليه فإن يوم غد الخميس هو المتمم لشهر رمضان وبعد غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك في بيان تلاه رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس هيئة الرؤية الشرعية الكويتية المستشار الدكتور عادل بورسلي مساء اليوم الأربعاء عقب اجتماع الهيئة التماسا لرؤية هلال شهر شوال لعام 1447 هجرية.

وقال البيان “حيث إنه لم تثبت للهيئة رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة وعملا بحديث رسولنا الكريم صلى الله وعليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته تعلن هيئة الرؤية الشرعية أن يوم غد الخميس هو المتمم لشهر رمضان ومن ثم يكون بعد غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك”.

ورفعت هيئة الرؤية الشرعية بهذه المناسبة المباركة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وإلى المواطنين والمقيمين كافة وإلى الأمتين العربية والإسلامية.

وسألت الهيئة الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ دولة الكويت وأمنها وقيادتها وشعبها ومن يقوم عليها وأن يرحم الشهداء الأبرار ويشفي المصابين والجرحى.

بدورها تقدمت وكيل وزارة العدل بالتكليف عواطف السند بهذه المناسبة خلال إلقائها كلمة الوزارة بخالص التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وإلى كل القائمين على الدفاع عن أمن الوطن وحمايته لما يبذلونه من جهود وما يقدمونه من تضحيات في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

كما هنأت السند المواطنين والمقيمين كافة والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك داعية الله عز وجل أن يتم نعمته على ربوع الوطن العزيز ويجعله آمنا مستقرا ينعم بالرخاء والسخاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله رعاه وسمو ولي عهده الأمين حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.