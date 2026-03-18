سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية إلى مستشفى الولادة الجديد

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية إلى مستشفى الولادة الجديد برفقة وزير الصحة د. أحمد العوضي

قام سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية اليوم إلى مستشفى الولادة الجديد في منطقة الصباح الطبية التخصصية برفقة وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي.

واطلع سمو رئيس مجلس الوزراء على مركز الإيواء في المستشفى وما يحتويه من مخزون استراتيجي من الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والتجهيزات اللوجستية والخدمية المقدمة بما يكفل توفير بيئة آمنة في الحالات الطارئة.

كما استمع سموه إلى شرح من المسؤولين حول آليات العمل في المستشفى والخدمات الطبية المقدمة إضافة إلى الاستعدادات المتخذة لضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير بما يكفل سلامة المرضى والطواقم الطبية.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء في ختام الزيارة عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها الكوادر الطبية والفنية والإدارية في كافة مستشفيات البلاد مشيدا بما يتحلون به من حس المسؤولية وتفانٍ في أداء واجبهم الإنساني مؤكدا أهمية مواصلة العمل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.