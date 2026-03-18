وزارة التربية تعلن استكمال الدراسة بنظام التعليم عن بعد بعد إجازة عيد الفطر

وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية اليوم الأربعاء استكمال الدراسة بنظام التعليم (عن بعد) بعد إجازة عيد الفطر السعيد في حال استمرت الأوضاع الراهنة بما يضمن استمرارية العملية التعليمية وفق أطر منظمة وواضحة مع التأكيد على متابعة ومراقبة انتظام حضور المتعلمين في الحصص الدراسية ورصد مستويات الالتزام والتفاعل بما يعزز جودة العملية التعليمية واستمراريتها.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة عقب اجتماع موسع ترأسه وزير التربية سيد جلال الطبطبائي مع قيادات الوزارة من مسؤولي مختلف القطاعات والإدارات لمتابعة سير العملية التعليمية والإدارية في ظل الظروف الراهنة والاطلاع على مستجدات التعليم (عن بعد) في الميدان التربوي.

وأكد الوزير الطبطبائي وفق البيان أهمية رفع مستوى الجاهزية التقنية لمنظومة (التعليم عن بعد) موجها الجهات المختصة برصد ومعالجة التحديات التقنية التي قد تواجه الطلبة والمعلمين أثناء استخدام برنامج (تيمز) والعمل على التعامل الفوري معها عبر فرق الدعم الفني بالمناطق التعليمية والتابعة للإدارة العامة للتكنلوجيا ونظم المعلومات بما يضمن استقرار الحصص الافتراضية وانسيابية العملية التعليمية دون انقطاع.

وشدد على ضرورة التقييم المستمر لمخرجات العملية التعليمية والاستفادة من ملاحظات الميدان التربوي في تطوير آليات العمل بما يحقق مصلحة المتعلمين ويحافظ على جودة التعليم لاسيما في ظل الظروف الراهنة.

ودعا إلى دراسة مختلف المعطيات التربوية بعناية واتخاذ القرارات المناسبة التي توازن بين الحفاظ على سلامة المتعلمين وضمان استمرارية تحصيلهم العلمي بما يحقق الاستقرار العام للعملية التعليمية.

ووجه القطاعات الإدارية والمالية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل معاملات المراجعين والعمل على تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة إنجازها وذلك في إطار العمل بطاقة تشغيلية لا تتجاوز 30 في المئة تنفيذا لقرارات ديوان الخدمة المدنية.

وثمن الطبطبائي الجهود الكبيرة التي تبذلها قطاعات الوزارة والإدارات المدرسية والعاملون في الميدان التربوي مشيدا بما أظهروه من التزام ومسؤولية في ظل الظروف الراهنة ما يعكس روح العمل الجماعي وحرص الجميع على استمرارية العملية التعليمية بكفاءة واقتدار.

وأكد حرصه على تعزيز إجراءات الأمن والسلامة ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية في الدولة بما يضمن جاهزية الخطط الاحترازية وفق أعلى معايير الأمن والسلامة والتأكد بشكل دوري من توافر الاحتياجات الأساسية في الملاجئ ومراكز الإيواء إلى جانب رفع التقارير للجهات المختصة أولا بأول بما يعزز كفاءة الاستجابة ويضمن سلامة الجميع داخل مرافق الوزارة المختلفة.

ودعا الله عز وجل أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها الكريم من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وذكر البيان أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة أوضاع المتعلمين (التعليم عن بعد) ومتابعة التقارير الفنية المعدة من إدارات التوجيه الفني ومراقبي المراحل التعليمية بإدارات الشؤون التعليمية للمناطق التعليمية التي تناولت سير الحصص الافتراضية ومستوى التفاعل والالتزام بالحضور وأبرز التحديات التي واجهت الميدان التربوي.

وأضاف أنه تم بحث مستوى التحصيل الدراسي للطلبة في مختلف المواد ومراجعة آليات تقييم أدائهم بما يشمل الواجبات والأنشطة التعليمية وأساليب القياس المناسبة لطبيعة (التعليم عن بعد) بما يضمن تحقيق نواتج التعلم المطلوبة.

ولفت إلى مناقشة الخطط التربوية المقترحة للفترة المقبلة والتي تشمل استكمال المناهج الدراسية وفق جداول زمنية مرنة إلى جانب وضع آليات داعمة للمتعلمين الذين يواجهون صعوبات تعليمية وتعزيز دور التوجيه الفني في دعم المعلمين وتطوير أدائهم وتكثيف برامج الدعم النفسي والاجتماعي للمتعلمين بما يسهم في تعزيز استقرارهم وتهيئة بيئة تعليمية محفزة وآمنة.

حضر الاجتماع وكيل وزارة التربية بالتكليف الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والفنية والمالية محمد الخالدي والوكيل المساعد للشؤون التعليمية حمد الحمد إلى جانب مدراء العموم ومدراء الإدارات التعليمية والإدارية المختلفة ومديري التوجيه الفني للمجالات الدراسية.