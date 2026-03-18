سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عمان

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا ظهر اليوم من أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة عبر جلالته خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة عيد الفطر السعيد سائلا المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه رعاه الله دوام الصحة والعافية.

كما اطمأن الجانبين خلال الإتصال على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وذلك بعد الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الأراضي الكويتية والعمانية مجددين في الوقت ذاته إستنكارهما وإدانتهما الشديدين لهذا التعدي الصارخ والذي يعد انتهاكا سافرا لسيادة الدولتين وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومؤكدين على تسخير كافة طاقاتهما لصون أمن المنطقة والحفاظ على استقرارها وعلى ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية.

وقد شكر سموه حفظه الله جلالته على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين مبادلا جلالته التهاني بهذه المناسبة الطيبة متمنيا لجلالته موفور الصحة وتمام العافية وللشعب العماني الشقيق كل التطور والنمو والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.