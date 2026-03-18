“زين” تُقدّم خدمة الإنترنت مجاناً لجميع عملائها يومياً لمدة شهر

مبنى زين

أعلنت زين الكويت عن تقديم خدمة الإنترنت مجاناً يومياً لجميع عملاء الدفع الآجل والمُسبق أصحاب باقات الإنترنت الفعّالة لمدة شهر دعماً لاحتياجات العمل والدراسة من المنزل خلال الظروف الحالية، وذلك حرصاً منها على مساندة الأسر والطلبة وتمكينهم من مواصلة التزاماتهم اليومية بسلاسة واستقرار.

وتأتي خدمة الإنترنت المجاني اليومية ضمن مبادرة زين “مَرَدها بتزين”، حيث ستُفعّل خدمة الإنترنت المجانية تلقائياً كل يوم من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 4:00 عصراً، ابتداءً من 17 مارس الجاري وحتى 15 أبريل المقبل، لتوفير اتصال مستقر وموثوق يساعد الأفراد والعائلات على إنجاز مهامهم اليومية بسلاسة خلال ساعات العمل والدراسة عن بعد.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام زين بدورها الوطني والمجتمعي، وسعيها الدائم إلى توظيف خدماتها وإمكاناتها التقنية فيما يخدم احتياجات المجتمع في الأوقات التي تتطلّب مزيداً من الدعم والمرونة، بما يسهم في الحفاظ على استمرارية التواصل والإنتاجية ومتابعة التحصيل الدراسي من المنزل.

كما تُجسّد المبادرة حرص زين على الإسهام الإيجابي في دعم المجتمع عبر حلول رقمية مباشرة وذات أثر، تعكس مسؤوليتها تجاه عملائها في الكويت، وتنسجم مع نهجها في تسخير التكنولوجيا لتمكين الناس ومساندتهم في مختلف الظروف، مدفوعةً بغايتها في تحقيق “تواصل دائم وحياة أجمل”.

وتُؤكّد زين من خلال هذه الخطوة مواصلة التزامها بالوقوف إلى جانب الجهود المشتركة لكافة مؤسسات الدولة في ظل الظروف الراهنة، وتقديم مبادرات ملموسة تواكب المُستجدّات وتلبّي الاحتياجات الفعلية للعملاء، انطلاقاً من إيمانها بأن الاتصال بات اليوم ركيزة أساسية لاستمرار الحياة اليومية بمختلف جوانبها.

ومنذ بداية الأزمة الحالية، حرصت زين على تعزيز تكامل الجهود الوطنية مع الجهات الحكومية المختصة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، لضمان مواءمة خطط الطوارئ مع منظومة الاستعداد الوطنية، ورفع جاهزية الشبكة، وتفعيل فرق العمل على مدار الساعة بما يكفل الحفاظ على كفاءة الخدمات واستقرارها في مختلف الظروف.

كما شددت الشركة على أن فرقها الفنية والإدارية في كامل الجاهزية للتعامل مع مختلف السيناريوهات، ضمن منظومة تشغيل مرنة ترتكز على تعدد المسارات والبدائل الفنية، إلى جانب تحديث خطط الاستجابة الداخلية بصورة مستمرة بما يتلاءم مع تطورات المرحلة، مع الحفاظ على أعلى مستويات التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية.

وتولي زين في هذا الإطار أهمية خاصة لحماية الأنظمة وتعزيز الأمن السيبراني بالتوازي مع الجاهزية التشغيلية، بما يضمن سلامة الشبكة واستقرار الخدمات في مختلف الأوقات.

وتنظر زين إلى مسؤوليتها خلال هذه المرحلة من منظور وطني شامل، ينطلق من التزامها بوضع جميع إمكانياتها التقنية والبشرية في خدمة الكويت، والعمل بتناغم كامل مع الجهات الرسمية المختصة لضمان تكامل الجهود وسرعة الاستجابة وفاعلية التنفيذ.

وفي إطار إجراءاتها الاستباقية خلال الأزمة الحالية، فعّلت زين نظام العمل عن بُعد لمعظم موظفيها بما يضمن سلامتهم واستمرارية أعمالها التشغيلية والإدارية بكفاءة عالية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم النفسي لهم عبر جلسات استشارية وعلاجية مجانية مع مركز الكويت للاستشارات.

كما بادرت إلى تقديم مزايا مجانية لإنترنت التجوال والمكالمات المحلّية والدولية والرسائل النصية القصيرة لعملائها المتواجدين خارج الكويت لإبقائهم على تواصل مع أحبّائهم خلال هذه الفترة، ومساعدتهم على البقاء على اتصال مع عائلاتهم ومتابعة المستجدات بسهولة واطمئنان.

كما نظمت الشركة زيارة خاصة إلى بنك الدم المركزي بمشاركة موظفيها للمساهمة بتعزيز المخزون الوطني من الدم خلال هذه المرحلة، بالإضافة إلى دعم حملة البنك التوعوية لرفع مستوى الوعي بأهمية التبرع بالدم وذلك عبر منصاتها على شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة.