وزير الخارجية يتلقى اتصالين هاتفيين من وزير الدولة والشؤون الخارجية في الجزائر ووزير خارجية تايلند

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح
الكويت
تلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء اتصالين هاتفيين من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطاف ووزير خارجية مملكة تايلند سيهاساك فوانجكيتيكيو.

وذكرت (الخارجية) في بيان أن الوزير عطاف أعرب خلال اتصاله عن تضامن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مع دولة الكويت إزاء العدوان الإيراني مؤكدا أهمية احترام سيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها.

وأفادت في بيان آخر بأن الوزير فوانجكيتيكيو بحث خلال اتصاله ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري متزايد نتيجة للعدوان الإيراني الآثم على دول المنطقة وما يترتب عليه من انعكاسات خطيرة وتداعيات مقلقة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.

اقرأ ايضا

الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في جزر القمر
الهيئة العامة للبيئة ترصد نفوق عدد من أسماك (الجم) على شواطئ الصليبيخات
مجلس الوزراء: إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند نظرا للأوضاع الصحية