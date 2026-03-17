الإمارات تدين المخطط الإرهابي الذي استهدف دولة الكويت وتشيد بكفاءة ويقظة أجهزتها الأمنية

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للمخطط الإرهابي التخريبي الذي استهدف دولة الكويت مشيدة بكفاءة ويقظة أجهزتها الأمنية التي نجحت في ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم (حزب الله) كانت تخطط لزعزعة الأمن والاستقرار فيها.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن وزير الدولة خليفة المرر قوله اليوم الثلاثاء “إن الإمارات ترفض بشكل قاطع كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف أمن الدول واستقرارها”.

وأكد المرر تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.