النائب الأول ووزير الداخلية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الداخلية البحريني

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح

تلقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي أنه تم خلال الاتصال بحث الأوضاع والمستجدات الأمنية الراهنة في المنطقة مشيرة إلى أن الجانبين أكدا على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون الأمني بما يسهم في تعزيز الجاهزية ورفع مستوى الاستعداد للتعامل مع مختلف التطورات والحفاظ على أمن واستقرار البلدين الشقيقين.

وأكد الشيخ فهد اليوسف وفق البيان على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة والحرص المشترك على توحيد الجهود وتعزيز التعاون الأمني بما يدعم أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي.