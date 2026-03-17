الصحة: اصابة اثنين من منتسبي الطوارئ الطبية إثر سقوط شظايا في مقر عملهما بأحد مراكز الإسعاف

وزارة الصحة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند تعرض اثنان من منتسبي فرق الطوارئ الطبية لإصابات أثناء تواجدهما في مقر عملهما بأحد مراكز الإسعاف وذلك إثر سقوط شظايا على الموقع وقد جرى إبلاغ السلطات المعنية للتحقق منها واتخاذ اللازم.

وقال السند إن “فرق الطوارئ باشرت التعامل مع الحادث بشكل فوري حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع قبل نقلهما إلى أحد المستشفيات القريبة لاستكمال التقييم والرعاية الطبية اللازمة” مشيرا إلى أن حالتهما مستقرة ويتلقيان الرعاية الطبية اللازمة ووضعهما الصحي مطمئن ولله الحمد.

وأكد أن وزارة الصحة تتابع الحادث وتعمل بتنسيق كامل مع الجهات المعنية في الدولة في إطار منظومة وطنية متكاملة بما يضمن سلامة الكوادر الصحية واستمرارية تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية دون أي تأثير على جاهزية الخدمات الصحية المقدمة.

وتمنى السند الشفاء العاجل للمصابين مؤكدا أن الوضع الصحي مطمئن ولله الحمد سائلا الله عز وجل أن يحفظ الجميع من كل مكروه ويديم على البلاد أمنها واستقرارها.