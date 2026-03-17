السكنية: تقدم ملحوظ في نسب الانجاز بالمشروعات ومواصلة تنفيذ البنية التحتية في المدن الإسكانية

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

شهدت مشروعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية تقدما ملحوظا في نسب الإنجاز وفق ما كشفه التقرير الشهري لشهر فبراير الماضي في ظل استمرار تنفيذ أعمال البنية التحتية والمباني في عدد من المدن الإسكانية.

وقالت المؤسسة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن المؤسسة حققت نسب إنجاز متقدمة في عدد من العقود إذ بلغت نسبة الإنجاز الفعلية لعقد الطرق الرئيسية في جنوب سعد العبدالله نحو 21ر58 في المئة مقارنة بنسبة تعاقدية 85ر35 في المئة.

وأضافت أن عقود البنية التحتية الثلاث سجلت تقدما ملحوظا بنسب إنجاز فعلية تراوحت بين 9ر7 و 02ر9 في المئة أما في مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد فقد وصلت نسبة الإنجاز الفعلية لعقد الطرق الرئيسية إلى 21ر87 في المئة متجاوزة النسبة التعاقدية البالغة 21ر83 في المئة فيما سجلت عقود البنية التحتية نسب إنجاز متفاوتة أبرزها العقد الثاني بنسبة 22ر45 في المئة.

وفي قطاع البيوت والمباني العامة بينت المؤسسة أن مشروع المساكن الميسرة يشهد تسارعا في وتيرة التنفيذ إذ تجاوزت نسب الإنجاز الفعلية في بعض العقود 40 في المئة مقارنة بنسب تعاقدية أقل فيما لا تزال بعض العقود في مراحلها الأولية لا سيما العقود (الرابع،الخامس، السادس).

وكشفت المؤسسة عن وجود 278 مبنى عاما قيد التنفيذ تتوزع على عدة مناطق أبرزها مدينة المطلاع بواقع 170 مبنى والمساكن الميسرة بـ 74 مبنى إضافة إلى مشاريع أخرى في مدن صباح الأحمد وجنوب عبدالله المبارك وسعد العبدالله وخيطان وجابر الأحمد.

وأعلنت المؤسسة عن طرح عدد من العقود الإنشائية والإشرافية شملت إنشاء خزانات مياه ومراكز ضواحي وأعمال بنية تحتية وتمديد كيبلات كهربائية إضافة إلى إنشاء أبراج مياه في مشروع المساكن الميسرة ووقعت عقدا للخدمات الاستشارية الخاصة بأعمال التخطيط والتصميم لمباني عامة ومراكز ضواحي في مشروع جنوب سعد العبدالله.

وفيما يخص إصدار أذونات البناء أشارت إلى أن عدد القسائم المسلمة في مدينة المطلاع بلغ 27795 قسيمة من أصل 28288 وفي جنوب عبدالله المبارك 3252 قسيمة من أصل 3260 وفي خيطان 1423 قسيمة من أصل 1448 قسيمة.