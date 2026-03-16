الدفاع: رصد 4 طائرات مسيرة معادية خلال الـ24 ساعة الماضية دون تسجيل أضرار أو إصابات

المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان

رصدت القوات المسلحة الكويتية خلال الـ24 ساعة الماضية أربع طائرات مسيرة معادية اخترقت أجواء البلاد “تم تدمير واحدة فيما سقطت أخرى خارج منطقة التهديد دون أن تشكل أي خطر”.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت إن طائرتين مسيرتين سقطتا شمال البلاد دون تسجيل أي أضرار مادية أو إصابات بشرية.

وأفاد العطوان بأن قوة تابعة للحرس الوطني تمكنت من إسقاط طائرتين (درون) ضمن مواقع المسؤولية في إطار التكامل والتعاون بين الجهات العسكرية في البلاد.

وذكر أن وحدة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية تعاملت مع ستة بلاغات خلال الـ24 ساعة الماضية وفق الإجراءات المتبعة.

وأكد أن آمال البلاد على حماة الوطن من منتسبي القوات المسلحة “معقودة” وثقة قيادتنا الحكيمة بهم وبقدراتهم على العطاء والبذل “غير محدودة” وهم بعون الله أهل لتحمل هذه المسؤولية واستشعار أهميتها والاستعداد للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل محافظين على قسمهم وعهدهم بالولاء والوفاء لوطنهم الغالي والتضحية في سبيل حفظ أمنه واستقراره فـ”هم على العهد باقون وعلى أرض الكويت وأجوائها وبحرها ساهرون ومؤتمنون”.

وابتهل إلى المولى عز وجل أن يديم على دولة الكويت نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.