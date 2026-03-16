وزارة التجارة: تحرير 9 محاضر ضبط في حملات تفتيش على محطات توقف صهاريج المياه

وزارة التجارة تنفذ حملات تفتيش على محطات توقف صهاريج المياه "التناكر" في السالمية والجابرية والري

أعلنت وزارة التجارة والصناعة تنفيذها حملات تفتيش على محطات توقف صهاريج المياه (التناكر) في كل من السالمية والجابرية والري أسفرت عن تحرير تسعة محاضر ضبط ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن المخالفات المرصودة خلال الجولات التي نفذتها فرق الطوارئ تتمثل بعدم التزام أصحاب التناكر بالأسعار المحددة وفقا للقرارات المنظمة وزيادة مصطنعة غير مبررة في الأسعار بما يمس حقوق المستهلكين.

وأكدت (التجارة) استمرار جهودها الهادفة إلى تعزيز الرقابة والإشراف على استقرار السوق وضمان توافر السلع والخدمات وحماية حقوق المستهلكين.