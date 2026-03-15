الجمارك: نحرص على سرعة إنجاز المعاملات وتعزيز انسيابية حركة الشحنات في ظل الأوضاع الراهنة

نائب رئيس الإدارة العامة للجمارك لشؤون المنافذ والبحث والتحري الجمركي صالح العمر خلال تفقده منفذ جمارك النويصيب

أكد نائب رئيس الإدارة العامة للجمارك لشؤون المنافذ والبحث والتحري الجمركي صالح العمر اليوم الأحد الحرص على سرعة إنجاز معاملات البضائع وتعزيز انسيابية حركة الشحنات ودعم الحركة التجارية في ظل الأوضاع الراهنة.

جاء ذلك خلال تفقده منفذ جمارك النويصيب وفق بيان ل(الجمارك) للاطلاع على سير العمل ومتابعة آلية دخول البضائع والإجراءات الجمركية المتبعة لضمان انسيابية حركة الشحنات وسرعة إنجاز المعاملات.

وأوضح البيان أن العمر التقى عددا من الموظفين والموظفات واستمع إلى شرح مفصل حول اجراءات العمل اليومي وآلية إنجاز المعاملات الجمركية مشيدا بجهودهم وحرصهم على تسهيل الإجراءات وتيسير حركة التجارة مع الالتزام بالدور الرقابي للجمارك.

وشدد العمر على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لضمان سرعة إنجاز معاملات البضائع بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة الشحنات ودعم الحركة التجارية مع المحافظة على أمن وسلامة البلاد من أي مواد مخالفة.

وذكر البيان أن العمر اطلع خلال جولته التفقدية على سير عمل في المنفذ وآلية التعامل مع البضائع منذ وصولها وحتى الانتهاء من إجراءات التخليص الجمركي كما تابع الإجراءات الرقابية المتبعة للتأكد من مطابقة الشحنات للأنظمة والتعليمات المعمول بها.