جامعة الكويت تنفذ تجربة إخلاء وهمي في مدينة صباح السالم الجامعية بالتعاون مع الدفاع المدني

جامعة الكويت تنفذ تجربة إخلاء وهمي بالتعاون مع الدفاع الدفاع المدني

نفذت جامعة الكويت تجربة إخلاء وهمي في مدينة صباح السالم الجامعية بالتعاون مع وزارة الداخلية – الإدارة العامة للدفاع المدني ضمن إطار رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الإجراءات الأمنية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة.

وذكرت الجامعة ممثلة في إدارة الأمن والسلامة في بيان صحفي اليوم الاحد أن التجربة تمت بموقع مبنى الإدارة الجامعية لرفع مستوى الجاهزية والاستعداد التام للتعامل مع الحالات الطارئة وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة في مرافق الجامعة.

وأضافت أن التجربة هدفت إلى التأكد من جاهزية خطط الطوارئ وتدريب العاملين على إجراءات الإخلاء والتعامل مع الحالات الطارئة وفقا لمسارات المحددة ونقاط التجمع المعتمدة.

واوضحت الجامعة أن هذه العملية تأتي ضمن جهود جامعة الكويت لتعزيز ثقافة السلامة والوقاية ورفع مستوى الاستعداد لدى منتسبيها بما يسهم في الحفاظ على سلامة الجميع والتعامل بكفاءة مع مختلف الظروف الطارئة.