سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس أوكرانيا

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي
تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا الصديقة أكد خلاله ادانة بلاده للهجمات الايرانية المتكررة على أراضي دولة الكويت باعتبارها انتهاكا للسيادة والقانون مشيرا فخامته إلى حق دولة الكويت الكامل لاتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ أمنها وسيادتها.

ونقل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال الاتصال تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لفخامته معبرا سموه عن خالص شكره على هذه البادرة والموقف الداعم لأمن دولة الكويت واستقرارها.

