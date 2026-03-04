وزير الكهرباء يبحث مع قياديي الوزارة جاهزية واستعداد مختلف القطاعات في ظل الظروف الراهنة

الوزير المخيزيم يبحث مع قياديي الوزارة خطط الطوارئ السريعة بما يضمن استمرارية الخدمة بكفاءة واعتمادية عالية

بحث وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم مع قياديي الوزارة ولجنة تنفيذ خطة الطوارئ تداعيات الأحداث المحلية والوقوف على مستوى الجاهزية والاستعداد في مختلف قطاعات الوزارة في ظل الظروف الراهنة في الكويت والمنطقة.

وأكد الوزير المخيزيم في بيان صحفي صادر عن الوزارة أن تفاني وإخلاص العاملين بالوزارة الركيزة الأساسية في الحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية والمائية مشددا على استمرار المتابعة الحثيثة لكافة المستجدات في هذا الشأن.

وأعرب عن بالغ تقديره واعتزازه بجهود الموظفين في مختلف قطاعات الوزارة من مهندسين وفنيين وإداريين الذين يواصلون أداء مهامهم بروح وطنية عالية ومسؤولية كبيرة في ظل هذه الظروف الاستثنائية الراهنة.

وذكر البيان أن الاجتماع استعرض مستجدات الوضع الراهن والإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز استقرار منظومتي الكهرباء والماء بالإضافة إلى مراجعة السيناريوهات التشغيلية وخطط الاستجابة السريعة بما يضمن استمرارية الخدمة بكفاءة واعتمادية عالية.

وأضاف أن الاجتماع تضمن كذلك متابعة الأضرار التي لحقت ببعض الخطوط الهوائية لنقل الطاقة الكهربائية نتيجة تعرضها لشظايا ناجمة عن عمليات التصدي للطائرات المسيرة حيث تم استعراض تقارير الفرق الفنية بشأن حجم الأضرار وآليات الإصلاح التي نفذت مع التأكيد على سرعة التعامل معها وفق أعلى المعايير الفنية وإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة.