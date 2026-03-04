التطبيقي: تأجيل سداد الدفعة الأولى لرسوم الطلبة المستجدين

مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يستمع إلى شرح حول جاهزية الأنظمة الإلكترونية ومتابعة أداء المنصات الرقمية بالهيئة

وجه المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام بتأجيل موعد سداد الدفعة الأولى من الرسوم الدراسية للطلبة المستجدين الدارسين على نفقتهم الخاصة وذلك اعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الاربعاء إن القرار جاء حرصا على سلامة الطلبة ومراعاة للظروف الراهنة على أن يتم الإعلان لاحقا عن الموعد الجديد لسداد الدفعة الأولى من الرسوم عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى الهيئة.

وأشارت إلى أن الدكتور الفجام قام بزيارة مركز نظم المعلومات بالهيئة للاطلاع على جاهزية الأنظمة الإلكترونية ومتابعة أداء المنصات الرقمية وفي مقدمتها منصة (Microsoft Teams) والتأكد من كفاءتها في دعم العملية التعليمية والتدريبية.

وأضافت أن الزيارة تأتي في سياق المتابعة المستمرة التي توليها إدارة الهيئة لمستوى جاهزية البنية التحتية الرقمية بما يعزز قدرة المؤسسات التعليمية التابعة لها على مواصلة تقديم خدماتها بكفاءة وفاعلية في مختلف الظروف ويواكب توجهات التحول الرقمي التي تتبناها.

وأفادت بأن هذه الجهود تتزامن مع الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة ما يستدعي تعزيز الجاهزية التقنية وتكثيف الاعتماد على الحلول الرقمية لضمان استقرار واستمرارية العملية التعليمية والتدريبية دون انقطاع.

وبينت أنها تعمل بصورة مستمرة على متابعة مؤشرات الأداء الفنية والتشغيلية للمنصات الإلكترونية وقياس مستوى التفاعل الأكاديمي بين أعضاء هيئتي التدريس والتدريب والطلبة مضيفة أن المتابعة تشمل رصد مستوى جاهزية البنية التحتية الرقمية وسرعة الاستجابة الفنية وكفاءة تقديم المحتوى العلمي والأنشطة التعليمية عبر المنصات المعتمدة.

وجددت الهيئة التزامها بمواصلة التحسين المستمر لمنظومة التعليم الرقمي وتعزيز مرونة البيئة التعليمية بما يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية ومواكبة مستهدفات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي مع الالتزام التام باللوائح والأنظمة المعتمدة بما يحقق الاستقرار والطمأنينة لكافة منتسبيها.