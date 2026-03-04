وزير الخارجية المصري: الأمن القومي العربي وحدة لا تتجزأ

وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري الدكتور بدر عبد العاطي

جدد وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري الدكتور بدر عبد العاطي دعم بلاده الكامل للدول العربية الشقيقة والرفض القاطع لأي اعتداءات تستهدف أراضيها وأي ذرائع لتبرير تلك الاعتداءات أو المساس بسيادتها مشددا على أن الأمن القومي العربي وحدة لا تتجزأ.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الأربعاء أن ذلك جاء خلال سلسلة اتصالات مكثفة للوزير عبد العاطي مع وزراء خارجية السعودية والإمارات وعمان وسوريا لمتابعة التطورات الإقليمية.

وأوضح البيان أن الاتصالات شهدت تبادل وجهات النظر بشأن التطورات المتلاحقة والموقف الإقليمي الراهن حيث أعرب وزراء الخارجية عن القلق البالغ إزاء التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين محذرين من استمرار اتساع نطاق الصراع وما يمثله من تهديد مباشر للأمن والسلم الدوليين.

وأضاف أن الاتصالات شهدت الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق خلال الفترة المقبلة وتكثيف المشاورات بشأن الترتيبات المستقبلية في المنطقة والتأكيد على ضرورة توحيد الصوت العربي إزاء تلك الترتيبات بما يضمن حماية المصالح والمقدرات العربية ويصون أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة.