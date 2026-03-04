“الداخلية” تدعو إلى ضرورة “الابتعاد فورا” والالتزام بإرشادات السلامة عند العثور على شظايا صواريخ

وزارة الداخلية

دعت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة عند العثور على “شظايا صواريخ أو أجسام مشبوهة”.

وقالت (الداخلية) في بيان “إنه في حال مشاهدة أي جسم غريب أو شظايا يشتبه في أنها ناتجة عن سقوط صواريخ أو مقذوفات يرجى عدم الاقتراب منها أو لمسها”.

ودعت إلى ضرورة “الابتعاد فورا” عن الموقع وإبعاد الآخرين حفاظا على السلامة العامة وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة عبر هاتف الطوارئ (112) مع تحديد الموقع بدقة وإتاحة المجال للفرق المختصة للتعامل مع الموقع وفق الإجراءات المتبعة مؤكدة ان التعاون مع الجهات الأمنية يسهم في حماية الأرواح والممتلكات.