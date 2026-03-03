×
سترا: تم معالجة الخلل في خدمات الاتصالات وإعادة الأنظمة إلى وضعها الطبيعي

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
الكويت
أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (سترا) اليوم الثلاثاء أنها وإلحاقا ببيانها السابق حول الخلل التقني الطارئ في الشبكة تؤكد أنها نجحت في معالجة الخلل بشكل تام وإعادة الأنظمة إلى وضعها الطبيعي.

وأكدت الهيئة في بيان أنه تم بذلك إنهاء الحالة التي تسبب بها الخلل التقني البحت والذي لا يرتبط بالأحداث الجارية.

وكانت الهيئة قد أشارت في بيان سابق إلى أنه تم الانتهاء من معالجة الجزء الأكبر من الخلل وأن الفرق الفنية تواصل الأعمال المتبقية تمهيدا لإعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي بشكل كامل خلال وقت وجيز.

