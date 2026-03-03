سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من الرئيس السنغالي أدان خلاله الهجمات الإيرانية السافرة على دولة الكويت

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس جمهورية السنغال بشيرو جوماي فاي

تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس بشيرو جوماي فاي رئيس جمهورية السنغال الصديقة أدان فخامته خلاله بشدة الهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الكويت معتبرا إياها انتهاكا صارخا للسيادة والقانون الدولي وأكد فخامته دعم بلاده الكامل وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها دولة الكويت لحفظ سيادتها وأمنها.

ونقل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال الاتصال تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لفخامته معبرا سموه عن خالص شكره على هذه البادرة والموقف الداعم لأمن دولة الكويت واستقرارها.