سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من رئيس جمهورية القمر أدان خلاله الهجمات الإيرانية السافرة على دولة الكويت

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ورئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي

تلقى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة أدان فخامته خلاله بشدة الهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الكويت معتبرا إياها انتهاكا صارخا للسيادة والقانون الدولي وأكد فخامته دعم بلاده الكامل وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها دولة الكويت لحفظ سيادتها وأمنها.

ونقل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال الاتصال تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لفخامته معبرا سموه عن خالص شكره على هذه البادرة الأخوية والموقف الأخوي الثابت الداعم لأمن دولة الكويت واستقرارها.