وزير الخارجية يتلقى اتصالات من وزير الشؤون الخارجية المغربي ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البولندي ووزير الخارجية الأوكراني

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح

تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء اتصالات هاتفية من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية الشقيقة ناصر بوريطة ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية بولندا الصديقة رادوسلاف سيكورسكي ووزير خارجية أوكرانيا الصديقة أندريه سيبيها.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية الشقيقة ناصر بوريطة خلال اتصاله إدانة العدوان الإيراني الذي استهدف دولة الكويت ودول المنطقة وحق الدول التي تم استهدافها في اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها.

كما أكد نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية بولندا الصديقة رادوسلاف سيكورسكي خلال اتصاله إدانة العدوان الإيراني الذي استهدف دولة الكويت ودول المنطقة وحق الدول التي تم استهدافها في اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها.

كما أكد وزير خارجية أوكرانيا الصديقة أندريه سيبيها خلال اتصاله إدانة العدوان الإيراني الذي استهدف دولة الكويت ودول المنطقة وحق الدول التي تم استهدافها في اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها.