الداخلية: ضبط شخص نشر مقطع فيديو تضمن ادعاءات كاذبة باستهداف أبراج سكنية جنوبي البلاد

وزارة الداخلية

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية اليوم الثلاثاء من ضبط شخص قام بنشر مقطع فيديو عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي تضمن ادعاءات كاذبة بشأن استهداف أبراج سكنية في منطقة المهبولة جنوبي البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن ذلك يأتي في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار وتمكينا لسيادة القانون في مواجهة كل ما من شأنه المساس بالأمن المجتمعي.

وقالت الوزارة إن الجهات المختصة رصدت مقطعا متداولا تضمن مزاعم غير صحيحة حول استهداف أبراج (عالية وغالية) فقامت بتكثيف أعمال البحث والتحري إلى أن تم تحديد هوية ناشر المقطع وضبطه.

وأضافت أنه وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير المقطع وإرساله عبر التطبيق إلى مجموعة من الأشخاص وجرى إحالته إلى جهات الاختصاص.

وأكدت (الداخلية) أن مثل هذه الأفعال تنطوي على خطورة بالغة لما تسببه من إذاعة الذعر بين أفراد المجتمع وإثارة القلق العام وإرباك الأجهزة الأمنية عبر بلاغات غير صحيحة وهو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

وشددت على أن التعامل مع مروجي الشائعات ومن يقوم ببث الأخبار الكاذبة سيتم بحزم ودون تهاون حفاظا على الأمن العام وسلامة المجتمع.