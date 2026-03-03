وزيرة الشؤون: الموافقة على إعفاء الموظفين من ذوي الإعاقة من العمل بجميع الجهات الحكومية

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيس المجلس الأعلى في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة أمثال الحويلة موافقة ديوان الخدمة المدنية بناء على الكتاب المرفوع من (الهيئة) على إعفاء الموظفين من ذوي الإعاقة في جميع الجهات الحكومية من العمل خلال الظروف الاستثنائية.

وقالت الحويلة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن هذه الموافقة تأتي استنادا إلى أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (رقم 8 لسنة 2010) وحرصا على سلامة الموظفين من ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم الوظيفية مشيرة إلى أن الإعفاء يستمر حتى زوال الظروف الاستثنائية أو صدور إشعار آخر من الجهات المختصة.

وأضافت أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بحماية الفئات الأولى بالرعاية ويجسد نهجها في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان بيئة عمل تراعي الاعتبارات الإنسانية والصحية في الحالات الطارئة.

وأكدت أن سلامة المواطنين والمقيمين تمثل أولوية قصوى سائلة المولى عز وجل أن يحفظ دولة الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه وسوء.