وزيرة الشؤون: تفعيل تنبيهات فورية عبر “سهل” لذوي الإعاقة السمعية عند إطلاق صافرات الإنذار

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الثلاثاء تفعيل خدمة إرسال تنبيهات فورية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) لذوي الإعاقة من فئة الإعاقات السمعية وذلك عند إطلاق صافرات الإنذار في البلاد في حال وقوع أي خطر.

وقالت الحويلة في تصريح صحفي إن تفعيل الخدمة جاء في إطار حرص الدولة على ضمان سلامة جميع فئات المجتمع وبالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر واللجنة التنفيذية لتطبيق (سهل) وبالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بما يضمن وصول الرسائل التحذيرية العاجلة إلى جميع المواطنين دون استثناء في الوقت المناسب.

وأضافت أن هذه الخطوة تعزز مبدأ الشمولية في الخدمات الحكومية مؤكدة أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على المعلومات التحذيرية بصورة فورية يعد واجبا وطنيا ومسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية ويأتي ضمن جهود الدولة الرامية إلى تسخير التقنيات الرقمية لخدمة الإنسان أولا.

وبينت أن تفعيل الخدمة يجسد تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية المعنية ويعكس الحرص على توفير آليات تواصل خاصة تضمن سلامة وأمن الفئات التي تحتاج إلى وسائل تنبيه بديلة لاسيما في الحالات الطارئة.

وأكدت الحويلة استمرار الوزارة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في دعم المبادرات التي تعزز الدمج المجتمعي وتوفر بيئة آمنة وعادلة لجميع فئات المجتمع داعية الله تعالى أن يحفظ دولة الكويت وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم من كل مكروه وسوء.