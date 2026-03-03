×
×

دولة الكويت تدين وترفض بشدة الهجوم الإيراني الغاشم الذي استهدف مبنى السفارة الأمريكية لدى البلاد

وزارة الخارجية
الكويت
نُشر :
س
س

أعربت وزارة الخارجية عن رفض وإدانة دولة الكويت بأشد العبارات الهجوم الإيراني الغاشم الذي استهدف مبنى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت باعتباره عملا يشكل انتهاكا صارخا لجميع الأعراف والقوانين الدولية بما فيها اتفاقيتي جنيف لعام 1949 وفيينا لعام 1961 للعلاقات الدبلوماسية التي تمنح الحصانة للمباني الدبلوماسية وموظفيها حتى في حالات النزاع المسلح.

وجددت (الخارجية) في بيان لها اليوم الثلاثاء التأكيد على حق دولة الكويت باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

اقرأ ايضا

الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في جزر القمر
الهيئة العامة للبيئة ترصد نفوق عدد من أسماك (الجم) على شواطئ الصليبيخات
مجلس الوزراء: إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند نظرا للأوضاع الصحية