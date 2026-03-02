أمين مجلس التعاون يعزي دولة الكويت باستشهاد اثنين من منتسبي الجيش الكويتي

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين عن تعازيه وصادق مواساته إلى دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا إثر استشهاد اثنين من منتسبي الجيش الكويتي أثناء تأديتهما واجبهما في إطار المهام الوطنية المنوطة بالقوات المسلحة.

وأشاد البديوي في بيان بما يتحلى به منتسبو القوات المسلحة في دول مجلس التعاون من شجاعة وإخلاص وتفان في الذود عن أمن أوطانهم وصون سيادتها ضد الهجمات والاعتداءات الإيرانية الغاشمة وتجسيدهم لأسمى معاني التضحية في سبيل حماية أمن واستقرار دولهم.

ودعا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان وأن يحفظ دولة الكويت وشعبها من كل مكروه.