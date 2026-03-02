×
×

رئيس الأركان العامة ووكيل الحرس الوطني: جاهزون للتعامل مع مختلف الأحداث

رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان لدى زيارته وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس
الكويت
نُشر :
س
س

أكد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس اليوم الإثنين جاهزية قوات الجيش الكويتي والحرس الوطني العالية للتعامل مع مختلف الأحداث وذلك في إطار العمل المشترك وتوحيد الجهود وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات العسكرية.

وذكرت مديرية التوجيه المعنوي بالحرس في بيان صحفي أن ذلك جاء في تصريح مشترك للفريق الشريعان والفريق البرجس عقب زيارة أجراها رئيس الأركان العامة للجيش للحرس الوطني وذلك في إطار تعزيز التنسيق المشترك وتوحيد الجهود بين الجانبين.

وأكد الجانبان وفق البيان أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز منظومة العمل الأمني والعسكري المشترك لحفظ أمن واستقرار البلاد في ظل توجيهات القيادة الرشيدة.

اقرأ ايضا

الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في جزر القمر
الهيئة العامة للبيئة ترصد نفوق عدد من أسماك (الجم) على شواطئ الصليبيخات
مجلس الوزراء: إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند نظرا للأوضاع الصحية