رئيس الأركان العامة ووكيل الحرس الوطني: جاهزون للتعامل مع مختلف الأحداث

رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان لدى زيارته وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس

أكد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس اليوم الإثنين جاهزية قوات الجيش الكويتي والحرس الوطني العالية للتعامل مع مختلف الأحداث وذلك في إطار العمل المشترك وتوحيد الجهود وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات العسكرية.

وذكرت مديرية التوجيه المعنوي بالحرس في بيان صحفي أن ذلك جاء في تصريح مشترك للفريق الشريعان والفريق البرجس عقب زيارة أجراها رئيس الأركان العامة للجيش للحرس الوطني وذلك في إطار تعزيز التنسيق المشترك وتوحيد الجهود بين الجانبين.

وأكد الجانبان وفق البيان أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز منظومة العمل الأمني والعسكري المشترك لحفظ أمن واستقرار البلاد في ظل توجيهات القيادة الرشيدة.