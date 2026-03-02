×
“الأمن السيبراني” يحذر من الانضمام أو التفاعل مع مجموعات أو حسابات تدعي وقوع اختراقات سيبرانية

المركز الوطني للأمن السيبراني
الكويت
حذر المركز الوطني للأمن السيبراني الكويتي من الانضمام أو التفاعل مع أي مجموعات أو حسابات تدعي وقوع اختراقات سيبرانية أو تروج لمعلومات غير مؤكدة مشددا على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة في الدولة.

وأفاد (الأمن السيبراني) في بيان صحفي اليوم الإثنين بأن تداول مثل هذه الادعاءات أو إعادة نشرها دون تحقق يسهم في نشر وإثارة القلق العام ويؤثر سلبا على استقرار البيئة الرقمية.

ودعا الجميع إلى تحري الدقة والاعتماد حصرا على القنوات الرسمية لاستقاء المعلومات مع الإبلاغ عن أي محتوى مضلل أو مشبوه عبر الوسائل المعتمدة حفاظا على أمن الفضاء السيبراني واستقراره.

