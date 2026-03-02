“الجمارك” تؤكد انسيابية حركة دخول البضائع “برا وبحرا” ودخول المسافرين وخروجهم “برا”

الإدارة العامة للجمارك

أكدت الإدارة العامة للجمارك الكويتية اليوم الاثنين استمرار انسيابية حركة دخول البضائع عبر جميع المنافذ البرية والبحرية وفق منظومة عمل متكاملة توازن بين سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات الرقابية بما يضمن تسهيل حركة التجارة ودعم سلاسل الإمداد مع الحفاظ على أمن البلاد.

وأكدت (الجمارك) في بيان صحفي انسيابية دخول وخروج المسافرين عبر كافة المنافذ البرية من خلال تكثيف الطواقم الجمركية وتفعيل خطط العمل الميدانية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات دون الإخلال بالمتطلبات الأمنية والتفتيشية.

وأفادت بأنها تواصل التنسيق المباشر والمستمر مع الهيئة العامة للطيران المدني ومؤسسة الموانئ الكويتية إلى جانب جهات الإفراج المختصة بهدف تسريع عمليات التخليص الجمركي للبضائع وتقليص زمن الإفراج بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين وتحقيق أعلى درجات الجاهزية التشغيلية.