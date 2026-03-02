التجارة: مياه الشرب في الأسواق “وفيرة” ومخزونها الاستراتيجي “كاف” والسلع والخضروات “تتدفق بانسيابية” بما يلبي الاحتياجات

صورة أرشيفية

أكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الإثنين أن كميات مياه الشرب في الأسواق “وفيرة” وأن المخزون الاستراتيجي منها “كاف” فيما تسير حركة تدفع السلع والخضروات “بانسيابية” بما يلبي احتياجات المستهلكين.

وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قام بزيارة ميدانية إلى مصنعي (الروضتين) و(أكوا جلف) للمياه حيث اطلع على المخزون الاستراتيجي وحجم الطاقة الإنتاجية وسير العمل القائم على مدار 24 ساعة بما يسهم في تعزيز جاهزية الإمدادات وتلبية احتياجات المستهلكين مشيرة إلى تكثيف الجهود لزيادة الكميات المنتجة بما يدعم استقرار السوق ويعزز وفرة المنتجات.

وأوضحت أن الوزير بودي قام كذلك بزيارة سوق الخضار (الفرضة) في منطقة الصليبية للاطلاع على الكميات الواردة وحجم مخزون الخضار والفواكه والوقوف على آليات التوريد والتوزيع بما يضمن استمرار تدفق السلع وانتظام حركة الإمداد.

وأكدت أن مصانع المياه تواصل العمل بكامل طاقتها التشغيلية لضمان تلبية الطلب والمحافظة على استقرار المعروض مشيرة إلى استمرار المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على انتظام الإمدادات وتعزيز استقرار السوق المحلية.