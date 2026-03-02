التطبيقي: تأجيل مقابلات واختبارات المتقدمين للبعثات حتى إشعار آخر

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكويتية اليوم الإثنين تأجيل عقد المقابلات الشخصية والاختبارات الخاصة بالمتقدمين للبعثات في جميع كليات حتى إشعار آخر في إطار حرصها على سلامة منتسبيها والمتقدمين لبرامجها لاسيما في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

وقالت (التطبيقي) في بيان صحفي إنه سيتم إخطار جميع المتقدمين عبر البريد الإلكتروني بتأجيل المواعيد التي تم تحديدها مسبقا على أن تعاد جدولة المقابلات والاختبارات فور صدور التعليمات الجديدة في هذا الشأن.

وأكدت متابعتها الحثيثة لكافة المستجدات واتخاذ ما يلزم من قرارات بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق المتقدمين.

ودعت المتقدمين إلى متابعة موقعها الرسمي وحساباتها على منصات التواصل للاطلاع على أي تحديثات.